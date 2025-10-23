Pääministeri Petteri Orpo ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kävivät kahdenvälisen keskustelun Brysselissä.
Pääministeri Petteri Orpo tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Brysselissä torstaina 23. lokakuuta, kertoo valtioneuvosto.
Kahdenvälinen keskustelu käytiin Eurooppa-neuvoston yhteydessä.
Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Orpo kertoi Zelenskyille Suomen osallistuvan sadalla miljoonalla eurolla Naton koordinoimaan PURL-aloitteeseen.
Orpo kertoo asiasta myös viestipalvelu X:ssä.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
– Panoksemme PURL-ohjelmaan ja 30. sotilaallisen avun pakettimme osoittavat, että Suomen tuki Ukrainalle on vankkumatonta.
Orpo korosti Zelenskyille myös, että Suomi tekee aktiivisesti töitä EU-tasolla Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämiseksi Ukrainan hyväksi.
Myös Zelenskyi kommentoi asiaa X:ssä kiittämällä Orpoa tapaamisesta.