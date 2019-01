Kirja-arvio: Uusi kirja kertoo Suomessa melkein unohdetun kansansirpaleen kokemasta rasismista sodan jälkeen - salmilaisten uskonto ja kieli poikkesivat valtaväestöstä ja syrjintä oli yleistä

Järkelemäinen yli 400-sivuinen, kahdelle palstalle kirjoitettu kirja salmilaisten sodanjälkeisestä elämästä on jatkoa kolme vuotta sitten julkaistulle Rajoil da randamil; Salmi ja salmilaiset 1617 - 1948 -kuntahistorialle.

Alueen suomalainen historia päättyi jatkosodan myötä, kun alue luovutettiin Neuvostoliitolle ja liitettiin silloiseen Karjalais-suomalaiseen neuvostotasavaltaan (myöhemmin aluetta on Venäjällä kutsuttu Karjalan tasavallaksi).

Salmilaisilla oli oma kieli



Salmi oli poikkeuksellinen kunta, sillä äidinkielenään salmilaiset eivät puhuneet Suomessa tunnettua karjalan murretta vaan omaa kieltään, jota nykyisin kutsutaan livviksi - se on Suomen lähin sukulaiskieli (kutsutaan myös aunuksenkarjalaksi tai karjalan kieleksi).

Enemmistö ortodokseja



Vähemmistö koki syrjintää



Muuttoliike ja seka-avioliitot uhkana



Muuttokehitys ja seka-avioliitot ovat johtaneet salmilaisten puhuman livvin kielen lähes täydelliseen katoamiseen Suomessa. Vaikka ortodoksisuus näyttää nykyisin olevan jollakin tapaa muodissa, enemmistö eli noin 70 prosenttia salmilaisten solmimien seka-avioliittojen lapsista on kastettu luterilaisiksi.

Nykypäivää lähestyttäessä monet salmilaiset ovat huomanneet, että heidän edustamansa uskonto, kieli ja karjalainen eläväisyys ovat kokeneet jonkinlaisen ylösnousun. Kirjaan haastateltu Pirjo kertoo, kuinka matkailumarkkinointi nosti karjalaisuuden positiiviseksi ja eksoottiseksikin Pohjois-Karjalassa 1970- ja 1980-luvuilla. Kulttuurin elpyminen on johtanut myös esimerkiksi praasniekkojen eli temppelijuhlien elpymiseen. Myös livvin kieltä on yritetty elvyttää nyt, kun alkuperäiset puhujat ovat jo lähes kaikki kuolleet.

Epäsuomalaisuudesta suomalaisuuteen sulautumisen kautta



Tämä Salmista kertova kirja on varmasti tärkeä salmilaisille ja heidän jälkeläisilleen mutta se on myös tärkeä muistutus kaikille suomalaisille siitä, että täällä meidän niemellämme on ollut “toiseutta” aiemminkin.