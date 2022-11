Kirja-arvio: Täsmätaustoitus Persianlahden pikkujättiläisiin

Kuwait on uutisista ehkä tutuin ainakin hieman vanhemmalla lukijapolvelle. Arabiemiraateista Dubai puolestaan houkuttelee turisteja. Bahrain, Oman ja Arabiemiraatit kokonaisuudessaan ovat jääneet vähälle huomiolle, joskin nk. arabikevään aikana Bahrain oli esillä. Arabiemiraatit puolestaan on ollut näkyvillä Jemenin taisteluihin liittyen.

Edellämainitut ovat peruspuitteita, mutta esimerkiksi toisilla öljyä (ja erityisesti Qatarilla maakaasua) on paljon, toisilta se on loppu tai loppumassa pikku hiljaa.

Yksipuolinen riippuvuus öljystä, maakaasusta ja suuren ja useimmiten huonosti palkatun työn tekevistä siirtotyöläisistä kuitenkin on uhka, samoin kuin ilmastonmuutos. Hiilijalanjälki per kansalainen on suuri, ja ymmärrys tai viitseliäisyys suojella ympäristö(j)ä ja niillä asuvia eläin- ja kasvilajeja on toistaiseksi pientä.