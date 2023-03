Kirja-arvio: Iran ja Saudi-Arabia ottavat mittaa toisistaan

Lähi-itä on uutisissa pitkien konfliktien, energian, kansannousujen ja satunnaisten arkeologisten löytöjen takia. Qatar toki toi voimakkaasti esiin jalkapallon MM-kisat. Urheilu onkin alueen valtaapitävien uusi areena hankkia näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa – keinoja kaihtamatta.

Lähi-itä on ollut suurvaltapolitiikan shakkilauta, missä yllä mainitut tekijät ovat osa peliä. Yhteiskuntien sisäiset politiikat ja ongelmat kietoutuvat osaksi isojen valtioiden toimia ja strategioita.

Kylmän sodan aikana mittaa ottivat liittolaisineen Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Yhdysvallat on yhä läsnä. Venäjän rooli on valtioedeltäjäänsä pienempi, mutta keskeinen esimerkiksi Syyriassa. Kiina lisää vaikutustaan Lähi-idässäkin suurine infrastruktuuri- ja muine aikeineen.

Lännen ja erityisesti Yhdysvaltojen laudalla Iran on ollut vihollisen roolissa islamilaisen vallankumouksen takia vuodesta 1979 lähtien. Pakotteiden(kin) takia se on hakeutunut Moskovan ja Pekingin leiriin. Saudi-Arabia ottaa nyt hajurakoa länteen.

Teheran ja Riad eivät silti lyö kättä päälle. Päinvastoin. Ne ovat lähes periksi antamattomia toistensa vastustajia. Maiden viime aikojen varovaisesta lähestymisestä ei vielä kannata odottaa syvän epäluulon murtavaa uutta aikakautta, vaikka syitä muutoksiin on.

Ulkopuolisten suurvaltojen lisäksi sekä Iran että Saudi-Arabia yrittävät puuttua mahdollisuuksiensa mukaan alueen muiden valtioiden sisäpolitiikkaan. Jos Lähi-idän politiikka tuntuu sekavalta, se on sitä: monimutkaista ja -syistä, lukuisten intressitoimijoiden takia.

Tämä näkyy erityisesti Irakissa, Libanonissa ja Syyriassa, ja näistä Liimatainen pureutuu syvimmin Libanoniin ja shiialaiseen toimijaan Hizbollah-liikkeeseen, josta on tullut siellä valtio valtiossa, huumekauppaa myöten. Saudi-arabia puolestaan haluaisi ohjata maan sunnien toteuttamaa politiikkaa. Hän pohtii lyhyesti myös Turkin lisääntynyttä roolia.

Liimataisen pitkä perehtyminen perusteellisine haastatteluineen näkyy kirjassa – ja onneksi Roomasta on parempi näköala Lähi-itään, Välimeri kun yhdistää monella tavoin.

Rakenne on hieman sekava, ja sivuilla on paljon toistoa. Niinpä asioiden ja yksityiskohtien vyöry on välillä uuvuttavaa. Lähi-idästä kiinnostuneet toki jaksavat, mutta ensikertalaiselta vaaditaan aavikkolaivan sitkeyttä.