Kirja-arvio: Qatarissa pelataan MM-kisat riiston varjossa

Qatarilla on oma jalkapalloperinteensä, mutta se on laihaa. Fani-identiteetin ylläpitäminen vaatii ponnistuksia. Seurojen toiminta ei ole riippumatonta Persianlahden raharikkaista ja valtion hierarkisesta ja epädemokraattisesta politiikasta, jonka huipulla on al-Thanien emiirisuku.

Vedenpitäviä todisteita suorista rahavirroista liittyen kisaisännyyksien myöntämisiin ei ole, mutta päätökset tehneistä merkittävä osan on ollut tai on rikostutkinnan kohteina, tai epäiltyinä lahjonnasta. Hulppeaa elämää ovat siinä sivussa viettäneet.

Mutta ei kisatyömailla qatarilaisia ole näkynyt, muuta kuin ehkä johtotehtävissä, niitäkin on annettu ulkomaalaisille, usein meille länsimaalaisille. Stadionit ja julkinen liikenne ovat nousseet aasialaisten ja köyhempien arabimaiden siirtotyöläisten hartiapankilla. Maan asukkaista vain murto-osa on paikallisia.

Kolamo pitää lukua uskottavana, sillä tietoja on kerätty työntekijöiden lähtömaiden virallisista lähteistä. Guardian lukuun ei edes sisälly kaikkia lähtömaita. Ehkä ja toivottavasti me joskus tiedämme, millaisilla kuolemanruohoilla ja -katsomoissa kisoja vietettiin.

Kovan arvostelun jälkeen systeemiä hieman parannettiin ainakin paperilla. Käytännössäkin toki satojentuhansien työntekijöiden asema on parantunut, mutta esimerkiksi Amnesty Internationalin viime kuussa ilmestynyt raportti Unfinished Business: Wahat Qatar Must Do to Fulfill Promises on Migrant Workers’ Rights.