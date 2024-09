Qatarin upporikas emiiri vierailee Suomessa – nämä aiheet ovat pöydällä

Valtiovierailu on korkeimman tason vastaanotto kunniakomppanioineen, soittokuntineen ja punaisine mattoineen.

Nyt ei-ihan-jokapäiväinen ele kohdistuu Britanniassa kouluja käyneeseen Qatarin emiiriin Tamim bin Hamad Al-Thaniin , 44. Al-Thanin suku on pitänyt Qataria otteessaan jo ennen maan itsenäistymistä 1971.

Presidentti Alexander Stubbin on puheissa nostanut esiin Venäjän, Ukrainan, Naton ja euroatlanttisuuden. Geopolitiikan paluusta puhuva Stubb tuo puheittensa kolmantena ja vähemmän huomiota saaneena pointtinaan esiin globaalin etelän yhä vain kasvavan merkityksen. (Arvopohjaisesta realismista lisää myöhemmin.)

Globaali etelä on hatara ja heterogeeninen määritelmä ja maantieteellinen alue, mutta Qatarin päämiehen kaksipäiväinen vierailu viestii väkevästi, että se on olemassa.

Stubb Qatarissa 2013

Qatarissa Suomen kauppamiehillä ja -naisilla on mahdollisesti suuret apajat. Lasiseinäisessä pilvenpiirtäjässä sijaitsevassa suurlähetystössä Dohassa paiskitaan töitä business mielessä. Pitää vain päästä sisään liiketoimintaverkostoon, missä lopulta langat johtavat emiirin palatsiin tai sen lähipiiriin.

Ensinnäkin Qatarin valtio ui rahassa. Riittänee kun toteaa, että valtion viime vuoden budjettiylijäämä oli lähes 11 miljardia euroa. Pääkaupunki Doha on pilvenpiirtäjämetsä, jopa liian suuri, mutta johonkin rahaa on poltettava.

Toisekseen Qatar haluaa monipuolistaa talouttaan. Siirtymä hiilivetyvetoisesta maailmasta kohti uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa on käynnissä. Maakaasulla on toki kysyntää vielä pitkään, mutta hyvä pelata varmemman päälle.

Suomelle vihreän siirtymän kauppaa?

Suomi on katkonut energiariippuvuutta Venäjästä ripeästi tunnetusta syystä. Kaikki itäisestä maakaasusta ja öljystä riippuvaiset EU-maat eivät ole toimineet yhtä rivakasti, tai edes halunneet, vaikka on pyrkimys EU:n energialähteiden monipuolistamiseen, mukaan lukien uusiutuva energia.

Nesteytetyn maakaasun tuonti Venäjältä Euroopan unioniin on kuitenkin vähentynyt merkittävästi.

Qatarilla on tässä paljon myytävää, sillä se jakaa Iranin kanssa maailman suurimman maakaasukentän Persianlahdella. Se on maailman toiseksi suurin nesteytetyn maakaasun lng:n viejä heti Yhdysvaltojen jälkeen.

Energia onkin yksi seikka, joka liittää Qatarin Stubbin puhumaan "arvopohjaiseen realismiin". Qatar on yksinvalta, missä sananvapaus, ihmisoikeudet ja naisten ja seksuaalisten vähemmistöjen asema ovat alueelle tyypillisen heikot.

Stubb on sanonut ennen vierailua, että ihmisoikeudet tulevat esiin keskusteluissa. Ne edustavat läntisiä arvoja.

Qatar kuuluu presidentin globaaliin etelään

Qatar on maantieteellisesti vaikeassa paikassa.

Rajanaapurina on Saudi-Arabia. Välit ovat nyt suojasäiset, mutta ne olivat diplomaattisesti poikki 2017–2021. Saudit syyttivät Qataria muun muassa terrorismin tukemisesta, eikä Riadissa pidetä edelleenkään Dohassa toimivasta tv-kanava al-Jazeerasta.

Qatarin toinen iso naapuri on sekin hankala, ainakin kansainvälispoliittisesti.

Persianlahden – arabimaissa Arabianlahden – toisella rannalla on Iran. Qatar joutuu tasapainottelemaan myös Teheranin kanssa, mutta emiraatin energiavarat tuovat suhteeseen tasapainoa. Doha ei kuitenkaan äänekkäästi arvostele Irania.

Suhde Iraniin ei haittaa länttä

Qatarilla on kansainvälispoliittista pelivaraa. Se on hyvissä väleissä suuren naapurinsa Iranin kanssa, mutta se kelpaa lännelle. Qatar on välittämässä Ukrainan sodassa, eikä vain siinä.