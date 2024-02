EU:lta uusi operaatio kauppalaivojen suojaamiseksi Punaisellamerellä

EU lanseerasi maanantaina ulkoministerikokouksen yhteydessä uuden puolustavan meriturvallisuusoperaation, jonka tavoitteena on palauttaa ja turvata merenkulun vapaus Punaisellamerellä ja Persianlahdella.

Huthikapinalliset ovat tehneet jo kuukausia hyökkäyksiä kauppalaivoja vastaan Punaisellamerellä, ja uuden operaation tavoitteena on varmistaa turvallisuus erityisesti kauppa-aluksille.

EU-maiden on ollut monin paikoin hankalaa löytää yhteisiä näkemyksiä Lähi-idän tilanteesta. Tilanne on kärjistynyt merkittävästi sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi lokakuussa Israeliin ja Israel on vastannut kovalla kädellä Gazan palestiinalaisalueella.