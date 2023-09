Kirja-arvio: Sotien ja kaipuun Molly & Henry

Molemmilla on jo menneisyytensä.

Kolmekymppinen Molly elää teatteria ja valkokangasta. Kilpailu rooleista on ankaraa kuten on aikakin, epävarmuus taidoistaan koettelee.

Käy sittemmin ilmi, ettei talvisodan kuolemansinfonia ruumiinkappaleineen ja sotamiesten särkyneine mielineen ole ensimmäinen olemassaolon punnitsemisen hetki. Elämän ja kuoleman raja on manttelikankaan ohut, Henry tietää jo varhaisaikuisuudestaan.

Sota vie nuoria miehiä, aviopuolisoita, isiä, ystäviä. Se on sodan kylmä anti. Tämä on sotaromaani, mutta siviilipukuisten ihmisten kohtaloiden tarina.

Talvisota päättyy. Jokin on toisin kuin odotukset ja haaveet toivovat, kun he taas kohtaavat.

Ja tämä jokin on se, mitä Westö mestarillisesti alkaa kuoria kerros kerrokselta; menneisyys ja muistot, kauniit hetket, mustasukkaisuuden, erotiikan, väärinkäsitysten, hiljaisuuden, alkoholin siivittämän alemmuudentunteen. Runsaan henkilöhahmokaartin kera.

Ero ja toistensa vielä kerran löytäminen. Kuitenkin he ovat kovin samanlaisia, hän ja Henry, Molly ajattelee.

Henry ja Molly on Westön kerronnalle toistensa ohi kulkemista, etsimistä, hapuilua, virheitä ja rakastamista, joka ei vain tahdo löytää rauhallista joenuomaansa. Kohtalot sattuvat, koska ne maistuvat koetetulta ja kolhitulta vuosikymmenien elämältä.

Westön hahmot pohtivat myös sodan kaiken murskaavaa mielettömyyttä, propagandan ja kansakunnan roolia ja yksilön moraalia ja etiikkaa näiden verkossa. Mikä on oikein, totta ja milloin. Mitä sotien aikaan sodasta, Hitleristä ja Stalinista ajateltiin.

Myös urheilu on luontevasti läsnä. Henry on parhaan ketteryytensä menettänyt jalkapallomaalivahti, mikä katkerasti ilmenee eräässä ottelussa, jota Mollykin on katsomassa. Myös jääkiekko tekee tuloaan. HIFK ja Kiffen ovat erottamaton osa suomenruotsalaisten Helsinkiä.