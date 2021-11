Kirja-arvio: Nostalgioiden tavaratalo myy pintaa ja myyttistä menneisyyttä

Me kaikki tunnemme nostalgiaa. Ainakin kun pääsemme ikään, missä jo on jotain, mitä haikailla.

Nostalgiaa on moneen lähtöön, kuten kertoo Antto Vihman helposti lähestyttävä, aatehistoriallisesti aihetta pohjustava teos.

Ja mikä on raikasta, nostalgiaa ilmentäviä esimerkkejä on paljon kirjailijoilta, runoilijoilta, taitelijoilta ja filosofeilta. Heiltä, joilla on taito tiivistää ja ilmaista ajan hyvä ja paha henki.