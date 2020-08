Kirja-arvio: Näinkö historiaa opetetaan?

Muistatko vielä nuoruutesi kouluajan tylsät historiantunnit, jolloin päntättiin vuosilukuja ja erilaisten historian mahtimiesten nimiä? Historian opetus on saattanut muuttua noista ajoista mutta edelleen koululaisille opetetaan melko tarkkaan, mitä oppikirjaan on satuttu kirjoittamaan.

Lähteiden käyttö osaksi opetusta

Lähteiden käyttö on tutkijoiden mukaan nykypäivänä entistäkin merkittävämpää, kun internet on täynnä valetietoa, mielipiteitä ja arvailuja. Tutkijat haluavatkin, että jo alakoululaiset osaisivat ainakin jonkun verran tarkastella historiatietoja lähdekriittisesti.

Kirjassa on useita esimerkkejä tällaisesta lähdekriittisestä ajattelusta. Ensimmäisenä esimerkkinä on niin sanottu pioneeri Pavlikin myytti. Kyseessä oli poika, joka neuvostomyytin mukaan ilmiantoi isänsä ja kulakkien vastavallankumouksellisen toiminnan ja joutui tästä syystä murhatuksi.

Oppikirjat hallitsevat opetusta

Kirjassa on paljon kysymyksiä, jotka on hyvä ottaa vakavasti. Jopa niinkin yksinkertainen asia, kuin sanojen selittäminen on jäänyt puolitiehen. Kun historiassa puhutaan kaupasta, tarkoitetaan yleensä maiden tai eri ryhmien välistä kauppaa eikä K-markettia. Kruunu voi tarkoittaa päähinettä, valtiota tai rahaa kontekstista riippuen. Ongelmat vain korostuvat, kun kyse on maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista.