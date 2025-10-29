Norjan valtion öljyrahasto on tehnyt vahvan tuloksen vuoden kolmannella neljänneksellä.
Norjan valtion öljyrahasto kerrytti vuoden kolmannella neljänneksellä tuottoa 1 032 miljardia kruunua eli noin 89 miljardia euroa.
Rahastolle tuottoja jauhoivat etenkin osakesijoitukset muun muassa perusteollisuudessa sekä tietoliikenne- ja rahoitusaloilla.
Sen sijaan tuotot jäivät selvästi vaisummiksi korkosijoituksissa, kiinteistösijoituksissa ja sijoituksissa uusiutuvaan energiaan.
Syyskuun lopussa jättirahaston arvo oli 20 440 miljardia kruunua eli runsaat 1 750 miljardia euroa.
Rahasto sijoittaa Norjan valtion öljystä ja kaasusta saamia tuloja. Rahastolla on sijoituksia yli 8 500 yhtiössä eri puolilla maailmaa.
Elokuussa hieman ennen Norjan syyskuun parlamenttivaaleja öljyrahasto kertoi luopuneensa omistuksistaan useissa israelilaisissa yhtiöissä.