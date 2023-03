Kirja-arvio: Maapallo pyöri 1920-luvun Berliinissä

”Tämän siitä sai kun kuvitteli että maapallo pyörii vain kun itse on sen pyörimistä katsomassa. Tämä naurettava tarve päästä itse paikalle!”

Ihmiskunnassa liene aina ollut ja on heitä, joilla on tarve elää elämänsä muiden nähden, kautta ja ensimmäisten joukossa. ’Fomo’ on tälle vain tuorein joksikin aikaa vakiintunut muoti-ilmaus.