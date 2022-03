Kirja-arvio: Luonnon harteilla ja sylissä

Luontokato on tosiasia. Tieto siitä ei vielä tarkoita ymmärrystä, saati asialle jotain tekemistä. Monien lajien kohdalla on jo liian myöhäistä tai melkein. Sama pätee elinympäristöihin, ja ne tietysti ovat lajien koteja, ihminen mukaan lukien. Me tosin emme katoa, mutta huononnamme elinolojamme tietoisesti.