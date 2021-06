Kirja-arvio: Mitä se elämä oikein on?

Elämän tarkoitukseen ei ole vielä löytynyt yleispätevää vastausta, vaikka jokaisella on omansa.

Mutta ennen kuin se tarkoitus ehkä kirkastuu, pitäisi tietää, mitä itse elämä on.

Hän vertaa sitä Albert Einsteinissa henkilöityneeseen maailmankaikkeuden käsityksen mullistumiseen. Biologia on tietysti kemiaa, ja biologi – tai Nursen lailla biokemisti – tarvitsee apua niin matemaatikoilta, fyysikoilta kuin it-osaajilta, kun ala vain monimutkaistuu. Tällainen monitieteisyys ei toki koske vain biologiaa.

Vaikeutuminen ei johdu suomennoksesta, joka on sujuva, ja Nurse osaa kertomisen taidon, vaan itse teemasta. Kun biologia tieteenä on ajan myötä edistynyt ja paljastanut uusia asioita, se on myös monimutkaistunut.