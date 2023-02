Kirja-arvio: Kertomus siitä, kuinka suomalaiset liikemiehet päättivät muuttaa Ukrainan mustan mullan alueet rahasammoksi ja ehtymättömän ruoan lähteeksi

Vaikka kirja on tietokirja, se on toimittaja-kirjailija Elina Grundströmin mukaan kirjoitettu tarinamuotoisesti, jotta kertomus olisi helposti luettavissa. Ja sitä tämä kirja totisesti on: Ukrainan musta multa -kirja avaa hienolla tavalla sijoittajien näkemyksiä, maailman ruokakriisiä ja arkea ukrainalaisen viljapellon äärellä.