Kirja-arvio: Tallinnan tappajat - Viron veriset vuodet

Antto Terraksen kirja Viron rikosmailmasta on hurjaa luettavaa. Hirvittävien henkirikosten lukemista helpottaa kuitenkin Terraksen hulvattoman hauska, yltiöironinen kirjoitustyyli.

Uusi järjestelmä jakoi ihmiset kahtia

Tallinnan ja Itä-Viron lisäksi Tallinnan lähialueiden maaseutumaiset kunnat ovat yllättäen olleet murhatilastojen kärkipäässä. Tämä on johtunut siitä, että Tallinnassa tapetut "kuljetettiin viimeiselle levolle juuri maaseudun rauhaan, johonkin ojaan tai järvensilmään"

"Proletaariyhteiskunta luokkahelvetiksi"

Yrittäjille pommiyllätyksiä

Liikennerikkommuksista selvisi rahalla

Ehkä ikävintä on täysin ulkopuolisten ihmisten joutuminen vahingossa tapetuksi.

Viinanhimoisille metanolia

Pimeän viinan myyminen on ollut tuottoisaa puuhaa vaikka ainakin suomalaisesta näkökulmasta ihan laillinenkin viina on Virossa ollut varsin edullista.

Toisinaan pimeä viina on saattanut olla veromerkitöntä oikeaa alkoholia mutta traagisimpia tapauksia ovat ne, jossa viinanhimoisille ihmisille on myyty metanolia. Kirjassa on kuvaus Sergeistä, jonka myymästä "viinasta" kuoli 68 ihmistä.