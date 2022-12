Kirja-arvio: Kamraattien maalaisia ärsyttävä HIFK

Eikä tässä ihan kaikki. Idrottsförening Helsingfors (myöhemmin paremmin tunnettu lyhenteellä HIFK) on ollut ja on monilajiseura perustamisestaan lähtien, kesät talvet. Osa lajeista on käynyt ranskalaisella visiitillä, monella on juuret syvällä.