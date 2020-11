Kirja-arvio: Itämeren tarina, karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan

Meille suomalaisille se on Itämeri, meri, jonka rannoilla ja johon johtavien jokien varsilla ja vesireiteillä Suomi on paljolti muotoutunut yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti.

Suhteellisesta pienuudestaan huolimatta Itämeri on ollut ja on monen entisen valtakunnan ja nykyisen valtion elämänsuoni – kaupan ja kulttuurisen vaihdon väylä, ja vielä 1940-luvulla sotatanner.

Meillä on käytössä tietoa tihkuvat kartat monenlaisilla mittakaavoilla niin paperisena kuin digitaalisena. Niitä on periaatteessa kaikilla. Muinoin ne olivat käsityötä, harvinaisia ja erittäin arvokkaita.

Monikansallinen meri

Keskiössä on karttojen Itämeri, ei yksi (kansallis)valtio sen äärellä. Itämeri on ollut nykytermein kansainvälinen vesi.

Itämerellä on kuljettu jo ennen ensimmäistäkään yritystä sen hahmottamiseksi kestävämpään hyötykäyttöön. 1100-luvulla Mohammad al-Idrisi hahmotteli karttaansa myös Euroopassa tunnetun maailman pohjoisimpiakin osia, johon kuului kartalla myös Itämeren eteläisiä osia.

Kartoilla alkoivat rantavaltiotkin hahmottua

Pikkuhiljaa jonkinlaista Suomenniemeäkin alkaa hahmottua rannikoltaan ja tärkeimmiltä paikoiltaan. Vuonna 1532 karttoihin ilmestyy ensimmäistä kertaa sanat Mare Balticum. Tässä Jacob Zieglerin kartassa on jo tunnistettavissa paljon ’oikeaa´ Itämerta.

Turkiksia, puutavaraa, tervaa, posliinia, hiekkaa, viljaa, monenlaista tavaraa on aalloilla kuljetettu. Ja ”olutrallia” käytiin jo ainakin 1500-luvulla, kun Wismarista nykyisestä Pohjois-Saksasta laivattiin tynnyreitä toisensa perään Venäjää ja Englantia myöten.

Itämeri on myös lukuisten alusten hautausmaa, mikä kertoo paikoin hyvin vaikeakulkuisista, sään pieksemistä ja jäiden valtaamista, vesistä.

Joskus karttoja reunustavat rannikkokaupunkien pohjakartat, tai kuvia paikallisista kulttuureista, tavoista, elinkeinoista ja muusta elämästä. On myös kuvakarttoja esimerkiksi rannikkoseutujen topografiasta, maamerkeistä tai suojaisista reiteistä.

Painotekniikkaa ja propagandaa

Karttoja on käytetty apuna perinteisen merenkulun lisäksi myös esimerkiksi veronkannossa ja maankäytössä, kouluopetuksessa rakentamaan kansallista minäkuvaa, kanavien suunnittelussa, taloudellisen tuotannon tilastoinnissa, kasvi- ja eläinkunnan tutkimisessa ja maaperätutkimuksessa.

Itämeri on muuttunut eniten siksi, että se on saastunut. Kauppa käy, laivoille vaaditaan puhtaampaa teknologiaa, rannikkokaupunkien jätevesiongelmiin on puututtu, maatalous tuottaa jokia pitkin kuormitusta.