Kirja-arvio: Nepotismia, korruptiota ja vähemmistöjen syyttelyä – tervetuloa Kaakkois-Aasiaan

Kaakkois-Aasia on viime vuosikymmenet ollut näkyvästi esillä Suomessakin, vaikka se on ollut meille suhteellisen kaukainen ja vieras alue.

Maantieteellisesti monimuotoisen Kaakkois-Aasian ja sen valtioiden historia on vanhojen kuningas-ja sulttaanikuntien, eurooppalaisten siirtomaavallan ja sen seurauksien, suurten uskontojen, lukuisten etnisten ja kielellisten kansanryhmien, kaupankäynnin ja luonnonvarojen historiaa.

Samat asiat toistuvat maasta toiseen

Lähestymistapa on maakohtainen ja ymmärrettävästi kronologinen. Varhaishistoria tulee esiin, mutta painopiste on eurooppalaisten, Japanin ja Yhdysvaltojen siirtomaavallassa ja sen jälkeisessä ajassa.

Siirtomaa-aika vastarinnan historiaa

Uudet herrat toivatkin halpaa työvoimaa ulkomailta, he kouluttivat tarpeisiinsa vain pienen eliitin. Hallittavia alueita jaettiin tarpeen mukaan ”rotuihin”, asevoimiin rekrytoitiin vähemmistökansoja, ja keskiluokka kauppamiehineen oli joko tuotua tai paikallista vähemmistöä.

Niinpä nämä siirtomaa-ajalla syntyneet rakenteet ovat yhä olemassa, niiden purkaminen on ollut ”ylitsepääsemättömän vaikeaa”, mikä puolestaan näkyy yhä kytevänä ”rotuvihana”, Heikkilä-Horn kirjoittaa.

Vanha poliittinen meno jatkuu

Tällä vuosituhannella vanha meno jatkuu. On sitten kyse kommunistisesta Laosista tai Thaimaasta (jonka kuningasperheellä on kiinalaista taustaa), johtavien perheiden ja sukujen ja näiden harjoittaman klientilismin ote maista on vahva.