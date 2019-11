Kirja-arvio: Ranskan vasemmiston kuohuva ja eripurainen matka

Vaikka maan viidennen tasavallan presidenttivetoisena aikana viime vuosikymmeninä Elysée-palatsissa ovat istuneet Françoisit Mitterrand ja Hollande, vasemmisto on yleensä ollut poissa vallan kammareista. (Mitterrandinkin vasemmistolaisuus oli niin ja näin, opportunistista ja myöhäsyntyistä.)

Ranskassa vasemmistosta on ja on ollut moneksi, ja siitä kertoo elävästi, tietävästi ja kaunistelematta Jorma Turunen, Työväen sivistysliiton pääsihteeri ja Ranskan tuntija, muun muassa.

Vasemmisto syntyi suuressa vallankumouksessa



Yleisesti tätä jakoa ryhdyttiin käyttämään 1870-luvulla. Suuren vallankumouksen ja tämän ajan välissä olivat muun muassa kapinoinnit 1830 ja 1848. Jälkimmäisen peruja on porvarien ja työväenliikkeen keskinäinen mittelö.

Asema vahvistui 1800-luvun lopulla



Vastarinnasta kommunisteille moraalista tukea



He tosin olivat pitkään Moskovan tiukassa ohjauksessa, mistä tuli sittemmin riippakivi, vaikka kommunisteilla oli pitkään oma ”vastayhteiskuntansa”, mikä näkyi paikallistason toiminnassa.

Ranskassa puolueilla on tapana olla nokkamiestensä (kovin miesvaltaista on ollut) vaaliorganisaatioita.

Kannatus heitellyt, nyt todella heikkoa



Vasemmistopuolueiden kannatus erikseen ja yhteensä on heitellyt vaaleissa vuosikymmenien mittaan. Välillä on ollut herkullinen enemmistö, välillä aallonpohja. Nykyinen kannatus on kuitenkin ennätyksellisen surkea.