Kirja: 18-vuotias Niko Saarinen ryhtyi seksisuhteeseen tv-juontajan kanssa – tapahtumien kyseenalaisuus valkeni vasta jälkikäteen

Niko Saarinen kertoo 13. elokuuta ilmestyneessä ja Mari Koppisen kirjoittamassa elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava) nuoruuden seksisuhteestaan Helsingissä asuvan, itseään vanhemman tv-juontajan kanssa. Miestä kutsutaan kirjassa keksityllä nimellä Pate.

Saarinen kertoo hänen ja Paten viestittelyn alkaneen Irc-galleriassa jo ennen kuin hän täytti 18 vuotta. Hän kuvailee Paten olleen "kuvankaunis malli, joka juonsi tv-ohjelmaa". Tämän antama huomio hiveli Saarisen itsetuntoa.

– Reippaasti yli kaksikymppinen Pate ei ollut kiinnostunut minusta ulkonäköni vaan ikäni vuoksi. Hän oli kytännyt koko kirjoittelusuhteemme ajan, milloin täyttäisin kahdeksantoista, vaikka seksuaalisen kanssakäymisen suojaikäraja onkin Suomessa kuusitoista vuotta, Saarinen kertoo kirjassaan.

Niko Saarinen kertoo kirjassaan ymmärtäneensä vasta jälkikäteen, että tapahtumien kulku hänen ja Paten suhteessa oli "vähintäänkin kyseenalaista".Tomi Natri /All Over Press

18-vuotispäivänään Saarinen sai Patelta viestin Irc-galleriassa. Mies kertoi tulevansa hakemaan hänet.

Saarinen kertoo, että häntä oli aiemmin varoitettu Patesta, jonka "kaikki tunsivat Helsingin homopiireissä". Ystävä oli sanonut, ettei Pate haluaisi mitään muuta kuin seksiä, eikä tämän kelkkaan kannattaisi lähteä. Saarinen ei kuitenkaan varoituksista välittänyt.

– En hätkähtänyt, kun Pate laittoi autossa kätensä reidelleni. Hän oli niin limainen kuin voi olla, mutta minä vannotin itselleni: ei tässä ole kyse pelkästä seksistä, tyyppi on oikeasti ihastunut minuun, Saarinen kertoo.

Pate vei Saarisen Helsingissä sijaitsevaan yksiöönsä, jossa kaksikko vietti yön yhdessä. Saarinen kertoo Paten kommentoineen "vähän iljettävällä tavalla" hänen karvoitustaan, mutta hän kertoo olleensa siitä huolimatta haltioissaan.

– Oli mahtavaa saada harrastaa seksiä julkkiksen kanssa ja jäädä hänen luokseen yöksi.

Aamulla Saarinen lähti Paten luota "rakkauden huumassa". Hän kertoo, että alkoi käydä tämän luona yhä uudelleen, ja kaksikon välille kehittyi seksisuhde.

Tieto kaksikon välisestä seksisuhteesta kantautui nopeasti myös muiden ihmisten korviin. Saarinen kertoo, että kerran vanhempi mies oli kävellyt häntä kadulla vastaan ja sanonut kuulleensa hänen ja Paten harrastavan seksiä.

– "Ja hei muuten, Pate haluaisi, että sinä ajat alapään karvasi pois", hän heitti, ventovieras ihminen. Tuntuihan se vähän kummalliselta, mutta en vaivannut asialla liikaa päätäni, Saarinen kertoo.

Saarisen mukaan hänen ja Paten suhteeseen mahtui myös "joitain erikoisuuksia". Hän kertoo, että eräällä seksikerralla Pate oli kesken kaiken sanonut menevänsä suoristamaan tietokoneen päällä olevan web-kameran. Saarinen sai kuulla, että Paten ystävä oli katsellut heitä koko seksiaktin ajan.

Saarinen kertoo ymmärtäneensä vasta jälkikäteen, että tapahtumien kulku oli "vähintäänkin kyseenalainen".

Saarinen kertoo Paten tapailleen koko heidän seksisuhteensa ajan myös muita. Jossain vaiheessa Saarinen kuuli huhuja, joiden mukaan Pate oli alkanut tapailla jotakuta mallia. Tieto tuntui hänestä musertavalta.

Lopulta Pate alkoi seurustella tapailemansa mallin kanssa, ja Saarisen ja Paten juttu tuli päätökseensä.

– Pysyimme ystävinä, mutta saamani leima pysyi. Suhde Pateen pilasi myös tulevat parisuhteeni. Paten jälkeen käyttäydyin pitkään alentavasti miehiä kohtaan. En osannut nähdä miesten välistä seksiä romanttisena, se oli pelkästään likaista. En osannut rakastaa enkä uskonut, että joku voisi haluta minulle hyvää, Saarinen kertoo.