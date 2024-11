Kirja: Sara Sieppi löysi ex-kumppaninsa puhelimesta "naisten verkoston": "Kaikki oli valetta"

Hän käyttää kirjassa ex-kumppanistaan, jolla on oma musiikkiyhtye, nimeä Se. Ensi kertaa kaksikko tapasi joulukuussa 2013, ja myöhemmin he alkoivat seurustella. Siepin mukaan miehen alkoholinkäyttö varjosti heidän suhdettaan.

– Kirjoitan oman nimeni puhelimen hakukenttään ja näen viestit, joita Se on lähetellyt ystävilleen. Yksi niistä on sellainen, josta olen monta kertaa aiemmin ajatellut tekeväni rikosilmoituksen. Mutta tuolloin viestin kirjoittajana on ollut tuntematon hahmo netissä, ei oma kumppanini. Viesti on järjetön ja silti siinä, ja olen varma, että kohta oksennan, Sieppi sanoo kirjassa.