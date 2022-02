Kiovassa asuva Eugene kaoottisesta tilanteesta MTV:lle: "Pakkaamme tärkeimpiä tavaroitamme, koitamme olla panikoimatta"

Venäjä aloitti varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta hyökkäyksen Ukrainaan. Räjähdyksiä on kuultu ja nähty ympäri Ukrainaa ja maan sisäministeriö on raportoinut useista kuolonuhreita. Ukrainan mukaan maahan hyökätään idästä kapinallisalueiden kautta, pohjoisesta Valko-Venäjältä ja etelästä Venäjän on aiemmin miehittämältä Krimiltä. Ukraina on sulkenut ilmatilansa siviililennoilta.