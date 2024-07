Toretskia evakuoidaan: Venäläisiä pakenevien kasvot kertovat enemmän kuin sanat

Venäläisjoukot ovat alkuvuoden aikana vallanneet lukuisia paikkakuntia erityisesti Itä-Ukrainan Donetskin alueella, joka on ollut Kremlin sotilaiden päähyökkäyssuunta.

– Teidän on lähdettävä, ettekö näe, mitä on tapahtumassa? Me autamme teitä evakuoimisessa, onko täällä ketään, joka haluaa lähteä? ukrainalaispoliisi Ivan huutaa kyläläisille Toretskissa.