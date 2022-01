Kiinaa uhkaava koronasulku näkyy jo Suomessa – ainakin yksi kauppaketju on täyttänyt varastojaan

Tokmannilla on Kiinassa yhteisyritys norjalaisen Europrisin kanssa.

"Tavaroiden saatavuus kevään ja kesän sesonkiin on turvattu"

Yrityksellä oli toimitusvaikeuksia toissa keväänä, kun koronapandemia oli alussa. Nyt ongelmiin on osattu varautua paremmin.

– Olemme varautuneet muun muassa aikaistamalla tilauksia ja toimituksia. Shanghain-hankintayhtiömme on saatavuuden varmistamisessa merkittävä, ja toki pitkät yhteistyösuhteet tavarantoimittajiemme kanssa ovat auttaneet meitä tässä globaalisti vaikeassa tilanteessa, Tokmannin hankintajohtaja Juha Valtonen kertoo.

– Tilanne on Tokmannilla olosuhteista huolimatta varsin hyvä. Tavaroiden saatavuus kevään ja kesän sesonkiin on turvattu ja monilta osin ensi joulun ostot on jo tehty.