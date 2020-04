Muoti jäi hetkeksi koronaviruksen "innoittamana": Kurikkalainen lakkitehdas auttaa nyt suojavarustekriisissä – "Haluamme kantaa kortemme kekoon tärkeässä asiassa"

Kurikassa toimiva lakkitehdas on aloittanut suojavarusteiden valmistuksen koronaepidemian synnyttämiin tarpeisiin. Esimerkiksi suojatakkien valmistus käynnistyi tänään. Lakkitehtaassa valmistetaan luonnollisesti myös suojalakkeja – suusuojasta on kehitetty prototyyppi.

– Meillä on erittäin hyvä yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa ja meillä pystytään valmistamaan ihan reipasta satsia tavaroita. Tarkoitus on nostaa kapasiteettia kysynnän mukaan, Tellan toimitusjohtaja Liina-Maaria Lönnroth kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Materiaalit täysin kotimaisia

VTT on tehnyt kotimaisten kuitukangas- ja tuotevalmistajien kanssa yhteistyötä selvittääkseen, millä toimijoilla on valmiudet muuttaa tuotantoaan äkillisesti kasvaneeseen suojavarustetarpeeseen. Kotimaisten raaka-aineiden soveltuvuutta juuri suojavarustekäyttöön on testattu VTT:n toimesta.