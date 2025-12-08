Suomi pyrkii pääministeri Orpon johdolla vesittämään EU:n ennallistamisasetusta.

STT:n näkemässä kirjeluonnoksessa vaaditaan EU-sääntelyn yksinkertaistamista. Kirjeessä sanotaan, että sääntelyn arvioidut toimeenpanokustannukset ovat erittäin korkeat ja herättävät vakavaa huolta. Tämän vuoksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen tulisi vahvasti tukea ennallistamistoimia erilaisten instrumenttien ja ohjelmien kautta.



– Näkemyksemme mukaan sääntelyä voitaisiin yksinkertaistaa ilman merkittäviä vaikutuksia sen tavoitteisiin, kirjeessä sanotaan.



Sääntelyn yksinkertaistamista perustellaan muun muassa hallinnollisen taakan vähenemisellä.



– Kannustamme komissiota tutkimaan sääntelyn osia kuten luontotyyppien heikentymättömyyttä koskevia vaatimuksia.



Tietyt seurantavaatimukset olisi kirjeen mukaan käytävä tarkasti läpi ja tarvittaessa poistettava. Lisäksi olisi tärkeää, että esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen ja ruokaturvaan liittyvät näkökannat huomioidaan asianmukaisesti.

"Tahattomia seurauksia mets ä taloudelle"

Kirjeessä viitataan myös komissiossa tekeillä olevaan omnibus-kokonaisuuteen, jolla lievennetään EU:n ympäristösääntelyä.



– Osana t t keskustelua haluamme kiinnitt huomiota EU:n ennallistamiss ntelyyn. Kirjeess vakuutetaan sitoutumista EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteisiin ja todetaan kansallisten ennallistamissuunnitelmien valmistelun olevan k ynniss . Kuitenkin s ntelyn t yt nt npanolla voisi olla laajoja tahattomia seurauksia useille alueille kuten mets - ja maataloudelle. Nyt luonnosteltu kirje on jatkoa mets vaikuttamiselle, jota Suomi on tehnyt Orpon kaudella. Syyskuussa pääministeri kirjelmöi yhdessä Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin kanssa komission suuntaan yhteisellä vetoomuksella, jossa sanottiin maankäyttösektorin säädöksien osoittautuvan vaikeiksi Suomelle ja Ruotsille. Suomi myös äänesti ennallistamisasetusta vastaan Euroopan neuvoston käsitellessä asiaa. Kirjeen julkaisua odotellessa Suomi pyrkii tällä hetkellä STT:n tietojen mukaan vaikuttamaan ennallistamiseen virkamiestasolla niin sanotun non-paperin kautta, jossa on yksityiskohtaisemmin avattu Suomen ajatuksia sääntelyn yksinkertaistamisen suhteen.