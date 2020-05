Seksologisen seuran henkilöstö puolustaa eronnutta puheenjohtajaansa – Osmo Kontula kiistää syytökset syrjinnästä ja vähättelystä

Seuran henkilöstössä on laadittu tänään keskiviikkona avoin kirje Marja Kihlstömin tueksi. Kirjeen ovat allekirjoittaneet viestintäpäällikkö Tiina Vilponen, koulutuspäällikkö Veera Uusoksa, toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja hallituksen jäsen Maria Linkoaho-Nordling. He kertovat kirjeessään todistaneensa Kihlströmin kokemaa syrjintää ja vähättelyä.

Kritiikin kohteena on Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula, joka on kirjoittanut runsaasti tietokirjoja ja joka tunnetaan suomalaisten seksikäyttäytymisen asiantuntijana.



– Meidän käsityksemme tapahtumista vastaa sitä, mitä Marja Kihlström on kertonut, he kirjoittavat.

Osa allekirjoittaneista on ollut Suomen seksologisen seuran hallituksen jäseniä tapahtuma-aikaan ja osa Kihlströmin läheisiä työtovereita.

– Me emme hyväksy Osmo Kontulan käytöstä, emmekä hyväksy sitä, että hän valehtelee ja peittelee tekojaan. Asia on noussut esille vasta nyt, koska Kontulan valta seksologian kentällä on ollut niin suuri, että monet ovat pelänneet uransa puolesta, jos olisivat nousseet häntä vastaan, kuten Kihlström kertoi.

Sivuuttamista ja puhelimessa huutamista?

Kirjeen mukaan allekirjoittaneista Tiina Vilponen ja Tommi Paalanen ovat todistaneet eräitä Marja Kihlströmin kuvaamia tilanteita vierestä.

– Esimerkiksi Kihlströmin kuvaukset puhelimessa huutamisesta ja sivuuttamisesta WAS-konferenssissa ovat täysin totuudenmukaisia.

Konferenssi järjestettiin Prahassa. Kihlströmin Instagram-päivityksen mukaan Suomen seksologisen seuran hallituksen kokouksessa päätettiin ennen konferenssia, että Kontula tulee olemaan mentori Kihlströmin uudessa tehtävässä.



– Paikan päällä hän vain ilmoitti, että koetapa pärjätä itse, Kihlström kirjoittaa päivityksessään.

Päivityksen yhteydessä Kihlstömin on saanut tukevia kommentteja muun muassa Ylen toimittajana ja kolumnistina tunnetulta Paula Tiessalolta sekä toimittaja-yrittäjä Ronja Salmelta.

Osmo Kontula: "Karmeaa tekstiä"

MTV Uutiset tavoitti professori Osmo Kontulan, joka sai vasta kuulla seksologisen seuran henkilöstön laatimasta tukikirjeestä Marja Kihlströmille.

– Kiistän väitteet. Asia on mieletön eikä ansaitsisi julkisuutta. Luin tänään seuran toiminnanjohtaja Tommi Paalasen blogikirjoituksen, joka on karmeaa tekstiä. Siinä on virheellisiä väitteitä, toteaa Kontula.

Kontulan mukaan hänellä on tukijoita.