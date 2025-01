Timo Vornanen avautuu ampumahetkellä tekemästään arviosta – kova väite Riikka Purrasta HS:n haastattelussa

Kansanedustaja Timo Vornanen on kommentoinut tänään taannoista ampumatapausta, jossa hän oli laukaissut käsiaseen Helsingin keskustassa ravintola Ihkun edustalla.

Vornanen julkaisi tänään Facebook-profiilissaan tekstin, jossa haluaa kommentoida ja tarkentaa tänään julkaistua Helsingin Sanomien artikkelia.

Vornanen on ollut aiemmin suhteellisen vaitonainen tapauksesta. Hän perustelee kieltäytymisiään haastattelusta sillä, että tuolloin vastapuolta ja todistajia ei hänen tietojensa mukaan oltu vielä kuultu.

– Puolustukseni kannalta olisi ollut aika ajattelematonta kertoa esitutkinnan tässä vaiheessa medialle oma kantansa tapahtumiin. Pidin siis huolta omasta oikeusturvastani. Näin turvasin myös esitutkinnan asianmukaista suorittamista, hän kirjoittaa.

Poliisi Timo Vornasen tapauksesta: "Ampuma-ase ja päihtymys on huono yhtälö."

Kertoo videon "selittämättömästä katoamisesta"

Tarkkaa kuvausta ampumatapahtumasta ja sitä edeltäneistä hetkistä hän ei kuitenkaan halua antaa.

– Oikeudenkäynnissä tulee selviämään tapahtumien aikajana ja tapahtumien sisältö. Sen myötä tapahtumaketju selviää kokonaan. En halua avata tätä tässä vaiheessa tämän enempää.

Vornanen kertoo kuitenkin soittaneensa itse tilanteessa hätäkeskukseen, koska halusi poliisin selvittävän toisen osapuolen henkilöllisyyden. Hän piti asiaa tärkeänä, koska on kansanedustaja ja tiedusteluvaliokunnan jäsen. Puhelun hän kertoo soittaneensa Ihkun sisätiloista.

Timo Vornanen viime toukokuussa eduskunnassa.

Hän kertoo olevansa tyytyväinen siitä, jos ampumatilanteen videotallenteet tulevat oikeudenkäynnin myötä julkisuuteen. Häntä itseään ihmetyttää eräs yksityiskohta asiaan liittyen.

– Videotallenteisiin liittyy lisäksi yhden merkittävän tallenteen selittämätön katoaminen, jota tulen käymään läpi oikeudenkäynnissä ja tarvittaessa erillisessä prosessissa, hän kirjoittaa.

Toukokuussa Vornanen avasi Ihkun tapahtumia. Jo tuolloin hän luonnehti ampuneensa varoituslaukauksen.

Vornanen ampumistilanteesta: Arvioin tilanteen ja näin turvaavan esteen

Vornanen katsoo, että on ampunut tilanteessa varoituslaukauksen. Hänestä hänen toimintansa on tilanteessa ollut hätävarjelua. Hänestä on myös niin, ettei laukaus aiheuttanut vaaraa.

– Ennen aseen laukaisua havaitsin ampumapaikasta noin kuuden metrin päässä rakenteellisen esteen, joka on pysäyttänyt kaikki katukiveen tulleen osuman jälkeen katukivestä kimmonneen pienen luodin (paino 3,3 grammaa) sirpaleet. Viittaan tässä myös toiminta- ja harkintakykyyni, jota nautittu alkoholi ei ollut heikentänyt, Vornanen kirjoittaa.

Vornanen kertoo pitäneensä asettaan lukittavan työhuoneensa lukittavassa lipastossa. Lipasta hän säilytti toisessa paikassa työhuoneessa ja kertoo esitutkinnassa aseiden säilytystavan olleen ampuma-aselain vaatimusten mukaista.

Hänen päätöstään kantaa mukanaan päihtyneenä ampuma-asetta on kritisoitu, ja pohdittu myös, voiko päihtyneenä aseen kantaminen olla laitonta. Vornanen itse kirjoittaa, ettei tiedä Suomen laista kohtaa, joka kieltäisi aseen kantamisen päihtyneenä.

Asetta käyttänyt kansanedustaja Timo Vornanen sanoo kokeneensa henkensä uhatuksi.

Ryöpyttää Purraa

Helsingin Sanomien haastattelussa Vornanen kritisoi saamaansa kohtelua niin poliisissa kuin perussuomalaisten puoluejohdon suunnalta.

Vornanen ryöpyttää artikkelissa erityisesti perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraa.

Vornanen väittää, että hänet erotettiin sekä eduskuntaryhmästä että koko puolueesta ilman, että Purra koskaan keskusteli hänen kanssaan kahden kesken.

– Hän teki sellaista haittaa meidän väleillemme, että tuskin sitä korjataan ennalleen koskaan.

Vornanen on nykyään oma eduskuntaryhmänsä eduskunnassa, eikä eivätkä entiset puoluetoverit hänen toimiaan ole juuri kommentoineet. Vornanen epäilee tämän liittyvän eduskuntaryhmän sisäiseen kuriin.

– Joitain eduskuntaryhmiä saatetaan johtaa autoritäärisesti siten, että joskus unohdetaan perusoikeuksiin kuuluva sananvapaus. Toisaalta viisaat ja kokeneet kansanedustajat saattavat haluta välttää "ei-suotavasta" aiheesta antamaansa haastattelua mahdollisesti seuraavat hankaluudet eduskuntaryhmänsä taholta, hän epäilee.

Timo Vornanen kertoi Bar Ihkun tapahtumista ennen ampumista: "Keskustelin hyvin monen ihmisen kanssa"