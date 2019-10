Kiistelty bensalupaehdotus korottaisi hintoja rajusti – ”Jopa 50 senttiä litralta”

Jopa puoli euroa lisää litrahintaan

–Jos se auto pihassa on ja töihin on aamulla päästävä, niin silloin ei sitä mieti, mikä hinta juuri sillä hetkellä bensapumpulla on. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen miettii, missä asuu, tai missä on töissä tai minkälaisen auton hankkisi, niin se vaatii pitkäjänteisen näkymän, mikä tilanne on.