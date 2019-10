Näin ehdotus bensaluvista vaikuttaisi käytännössä – suora vaikutus bensapumpulla: "Jos kaupasta on porkkana loppumassa, niin kauppias nostaa porkkanan hintaa"

Raha kiertäisi valtion kassan kautta

Ryhmän tarkoituksena on esittää, kuinka hallituksen asettamaan tavoitteeseen päästäisiin. Itse keino ei tule hallitukselta, ja poliittinen keskustelu ehdotuksesta on vasta edessä.

Kun määrä vähenee, hinta nousee

– Jos ajatellaan, että Suomessa on X-määrä porkkanaa, ja jos kaupasta on porkkana loppumassa, niin kauppias nostaa porkkanan hintaa. Silloin Arttu, Oskari tai Heli ei osta niin paljon porkkanaa, havainnollistaa Nokso-Koivisto.

– Ajatus on se, että päästöluvan hinta määräytyy markkinoilla. Niitä on koko ajan tarjolla, meillä on markkinapaikka, jossa niitä voi koko ajan ostaa ja myydä. Jos jakelija huomaa, että luvat alkavat vähetä, se on valmis maksamaan niistä enemmän, koska se saa niistä kuluttajalta enemmän rahaa.