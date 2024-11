Kiinteistövälittäjää vastassa voi olla alaston porukka: Tällaista on alan työntekijöiden kohtaama häirintä – näin siihen varaudutaan

Lehden kyselyn mukaan naisvälittäjät ovat saaneet pyyntöjä esimerkiksi riisuutua tai "pukeutua valkoisiin housuihin". Joskus myytävänä olevalla mökillä naiskiinteistönvälittäjää vastassa on ollut kokonainen miesporukka – alasti.

Yksi häirintätyyppi on ehdotus siitä, että välityspalkkio voisi olla korkeampi, jos siihen saisi yhden hotelliyön kylkeen.

He kertoivat MTV:n Huomenta Suomessa, että joillain myyjillä ei ole tarkoitustakaan kaupata asuntoaan vaan vain houkutella joku paikalle.

Laurikaisen mukaan Kiinteistömaailma on tehnyt muutaman rikosilmoituksen häirintätilanteista.

Näin häirintätapauksiin valmistaudutaan

– Vähän kuulostellaan ja selvitetään, minkälaisia tunnelmia sieltä tulee. Aika ihmistuntevia ovat kaikki välitystyötä tekevät – ihmistuntemus on ihan ennakkoedellytys tässä työssä – ja siitä [puhelusta] jo aika nopeasti tulee mieleen, jos siellä on jotain epäilyttävää, Laurikainen toteaa Huomenta Suomessa.

– Jos on aavistustakaan siitä, että siellä saattaa olla jokin vaarallinen tai uhkaava tilanne, silloin mennään kahdestaan tai siirretään aikaa.

Laurikainen kertoo, että epäilyttävä pyyntö on esimerkiksi mökillä käynti perjantai-iltana.

Tuomas Viljamaa kertoo, että vaikka kiinteistöalalla eri yritykset kilpailevat keskenään, ala on myös hyvin kollegiaalinen.

– Jos vaikka sattumalta tiedetään, että jollakin paikkakunnalla on tällainen heppu, joka soittelee eri toimistoihin, aika nopeasti tieto menee perille.

– On kuultu sellaista, että jos on vaikka mökkinäyttö, kaiken varalta [välittäjä] kääntää auton jo valmiiksi renkaat menosuuntaan, että pääsee nopeasti poistumaan paikalta. Ja siihen kannustamme, että jos tilanne on painostava, sitten vain pois, Viljamaa kuvaa.