Seksuaalinen häirintä eduskunnassa vähentynyt, kertoo raportti: "Koronapandemian myötä epäviralliset illanvietot ovat olleet vähemmässä"

Etenkin mieskansanedustajien kokema häirintä on siis kyselyn perusteella vähentynyt merkittävästi.

– Koronapandemian myötä fyysinen yhdessäolo ja epäviralliset illanvietot ovat olleet vähemmässä, ja nämä koettiin edustajien piirissä paikoiksi, joissa suurin riski häirinnälle on, tutkimuspäällikkö Juho-Matti Paavola kertoo.

Muita syitä voivat Paavolan mukaan olla se, että seksuaalinen häirintä on ollut aiheena näkyvästi esillä, minkä vuoksi ymmärrys asiasta on parantunut.

– Yhtenä selityksenä voi olla kyselytekninen asia. Ensimmäisessä (vuoden 2018) kyselyssä kysyttiin kuluvan vaalikauden kokemuksia, mutta monet haastatteluissa viittasivat vanhoihin tapahtumiin, joita on tapahtunut aiemmilla vaalikausilla, Paavola sanoo.

Tasa-arvoneuvoston varapuheenjohtaja Eva Biaudet (r.) muistuttaa, että kyselyn otos on pienehkö.

– Kyselyssä ei kysytty, mitä on tapahtunut, joten jokainen on itse määritellyt, mitä häirintä on. Ihmiset määrittelivät sen hyvin erin tavoin.