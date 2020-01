Finnair myöntyi pyyntöihin ja antaa henkilökunnalleen luvan käyttää hengityssuojaimia – lentoyhtiö vaikenee toistaiseksi Kiinan kalliiksi koituvasta päätöksestä lopettaa ryhmämatkat ulkomaille

Matkustamohenkilökuntaa Finnair on ohjeistanut pitämään huolta käsihygieniasta ja välttämään kosketusta eläimiin. Lisäksi yhtiö on tehnyt poikkeuksen normaaliin käytäntöön ja sallii nyt matkustamohenkilökunnan käyttävän halutessaan hengityssuojaimia.

– Esimerkiksi meidän Hongkongin miehistöstä on esitetty toiveita, että he saisivat käyttää suojaimia työtehtävissä, ja me ollaan tänään aamulla viestitty, että toistaiseksi hengityssuojamien käyttö on sallittua, jos joku niitä haluaa käyttää.

– Euroopan maissa hengityssuojainten käyttö ei ole sillä tavalla osa arkea kuin se on Aasiassa. Ja tietysti asiakaspalvelutilanteessa on luontevaa, että ihmisen kasvot näkyvät. Siksi meillä on ollut käytäntö, että hengityssuojaimia ei käytetä. Vastaava käytäntö on monilla muilla lentoyhtiöillä. Nyt tässä varsin poikkeuksellisessa tilanteessa on todettu, että ne jota haluavat käyttää niitä, voivat sen tehdä.