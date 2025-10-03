Tavoitteena on pienentää jäähdytyskuluja, jotka ovat yksi keskusten suurimmista kulueristä.

Kiinalainen Highlander-yhtiö rakentaa datakeskuksen mereen energian säästämiseksi.

Shanghain edustalle rakennettavan vedenalaisen datakeskuksen lasketaan säästävän niin paljon jäähdytyskustannuksissaan, että kallis vedenalainen rakentaminen on kannattavaa.

Tekoälyn käyttö on lisännyt datakeskusten tarvetta maailmanlaajuisesti. Jäähdytyskustannukset ovat puolestaan yksi datakeskusten suurimmista kulueristä.

Merenalaiset palvelimet jäähdytetään merivirtojen avulla.

– Vedenalaiset laitokset voivat säästää noin 90 prosenttia jäähdytyksen energiankulutuksesta, sanoi varapääjohtaja Yang Ye merenalaisia varusteita valmistavasta Highlander-yhtiöstä uutistoimisto AFP:lle.

Ilmeisin haaste datakeskuksien sijoittamisessa veden alle on rakenteiden pitäminen kuivana ja niin, ettei suolainen merivesi syövytä rakennusmateriaaleja.

Tutkijat Yhdysvalloissa ja Japanissa ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että merenalaiset datakeskukset voivat myös olla alttiita hyökkäyksille, joissa käytetään vedenalaisia ääniaaltoja.

Voiko merivesi lämmetä liikaa?

Vaihtoehtoinen teknologia on herättänyt kysymyksiä myös sen kaupallisesta kannattavuudesta ja ympäristövaikutuksista.

Kiinassa valtion avustukset auttavat: Highlander on saanut noin neljä miljoonaa euroa vastaavaan projektiin, joka aloitettiin vuonna 2022. Highlander kehittää vedenalaista keskusta valtio-omisteisten rakennusyhtiöiden kanssa.

Meriekologi Andrew Want brittiläisestä Hullin yliopistosta kertoo, että lämpö, jota syntyy, voi joissain tapauksissa houkutella tiettyjä lajeja ja ajaa toisia pois.

Highlander kertoi AFP:lle, että vuonna 2020 maan eteläosassa lähellä Zhuhain kaupunkia tehdyn testiprojektin arvioinnissa kävi ilmi, ettei veden lämpö noussut lähellekään hyväksytyn lämpötilan ylärajaa.

Asiantuntija Shaolei Ren Kalifornian Riverside-yliopistosta Yhdysvalloista varoittaa, että merenalaisten datakeskuksien laajentaminen voi samalla lisätä niiden merta lämmittävää vaikutusta.

Suurten vedenalaisten datakeskuksien vaikutuksia ja mahdollisia ongelmia pitää vielä tutkia lisää, hän toteaa.