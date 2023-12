Kiinassa huolta aiheuttanut bakteeri leviää Euroopassakin – Tanskassa tilanne kärjistynyt epidemiaksi

Pekingin lastensairaala on ollut täynnä potilaita jo kahden kuukauden ajan keuhkokuumetapausten takia. Sairaala vastaanottaa päivittäin jopa yli 9000 uutta potilasta, kertoo The Global Times.

Ensimmäinen talvi sitten koronarajoitusten

Kiinassa on nyt ensimmäinen täysi talvi sen jälkeen, kun tiukat koronarajoitukset poistettiin viime vuoden lopulla. Kiina oli yksi viimeisistä maista, joka poisti rajoitukset.

Tästä huolimatta Taiwan on kehottanut lapsia, vanhuksia ja immuunipuutteisia potilaita olemaan matkustamatta Manner-Kiinaan varotoimena. Intia, Nepal, Taiwan ja Thaimaa ovat lisänneet valvontaa ja kehottaneet lääkäreitä olemaan varuillaan keuhkokuumetapausten varalta väestössään.

Tanskassa epidemia

Myös useat Euroopan maat ovat ilmoittaneet mycoplasma pneumoniae -tapausten lisääntymisestä, mikä on herättänyt pelkoa uudesta pandemiasta. Tanskan terveysviranomaiset kertovat, että mycoplasma pneumoniae -bakteeri-infektio, joka on vastustuskykyinen joillekin antibiooteille, on saavuttanut epidemian tason.