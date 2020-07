Kiinan viranomaiset varoittavat uudesta taudista – "Tappavampi kuin korona"

– Kazakstanin opetusministeri ja muut toimijat tutkivat asiaa, mutta eivät ole vielä pystyneet tarkentamaan, mikä taudin aiheuttama virus on, Kiinan Kazakstanin suurlähetystöstä annetussa tiedotteessa kerrotaan.

Pahin tilanne on ollut Atyraun, Aktoben ja Shymkentin alueilla, joissa on yhteensä todettu lähes 500 tartuntaa. Tartunnan saaneista yli 30 on kriittisessä tilassa.