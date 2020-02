Kiinan koronavirustartunnat yhä nousussa – eilisen jälkeen todettu lähes 2 000 uutta tartuntaa

Tuoreiden lukujen myötä Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 300 vahvistettua tartuntaa.

Myös virukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut yhteensä ainakin 304 ihmistä.

Voiko sairastuneita olla enemmänkin?



Kiinan ulkopuolella on esitetty epäilyjä siitä, ettei maa välttämättä kertoisi koko totuutta sairastuneiden määristä.

Uuden koronaviruksen tartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa Wuhanista, jossa asuu noin 11 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisistä tartunnoista kerrottiin julkisuuteen joulukuun lopulla. Kiina on sittemmin eristänyt Wuhanin. Tiukkoja eristystoimia on tehty myös Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa sekä useissa muissa suurkaupungeissa.