Kiina kasvattaa vaikutusvaltaansa, se huolestuttaa eurooppalaisia – tällaiset kasvot maalla on Suomessa: "Maa ei ole monoliitti, joka toimisi kaikkialla samoin"

– Monesti ajatuskulku on meillä sellainen, että Kiina on yksi monoliitti, joka toimii melkein samalla tavalla joka paikassa. Sehän ei missään nimessä pidä paikkaansa.

– Siellä on hyvin heterogeeninen yritysyhteisö, eikä valtiolla ole mahdollisuutta koordinoida kaikkia kiinalaistoimijoita. Sitä on yritetty, eikä se ole toiminut ulkomailla.

– Geopoliittinen dynamiikka Kiinan lähialueilla on täysin erilainen maan lähialueilla kuin arktisella alueella, jossa Kiina on kohtuullisen kevyt toimija.

– Tietenkään Kiinasta ja kiinalaisista yrityksistä ei voi koskaan tarkasti tietää. Se on meille vähän tuntematon alue. Paljon on kiinni siitä, kuka toimia tulkitsee, koska kenelläkään ei ole pääsyä Kiinan sisäpiiriin.

"Niin kauan kuin asioita tulee tipoitellen esiin, se lisää tuskaa"

Avokätistä vaalirahaa ja hyväpalkkaisia pestejä kiinalaisyrityksissä

Kiinan avokätinen vaalirahoitus on noussut otsikoihin myös Australiassa, jossa on merkittävä kiinalaisvähemmistö. Vielä muutama vuosi sitten kaksi Kiinassa syntynyttä miljardööriä oli Australian kahden suuren puolueen suurimpia yksittäisiä tukijoita. Vaalirahoituslakeja on ryhdytty kiristämään maassa vasta hiljattain.

Hienovaraisempia keinoja kuin Venäjällä

Yleisesti on arvioitu, että Kiina pyrkii vaikuttamaan länsimaihin pehmeämmillä keinoilla ja hienovaraisemmin kuin Venäjä, joka on valmis luomaan kaaosta ja hajaannusta vaikkapa suoran vaalihäirinnän avulla. Kiinan vaikutusvalta perustuu paljon taloudelliseen valtaan.

Monissa maissa on aiheellistakin pelkoa siitä, että Kiinan taloudelliset investoinnit muuttuvat taloudelliseksi vallaksi etenkin, jos ne kohdistuvat strategisiin kohteisiin kuten satamiin ja lentokenttiin. Myös Suomessa suojelupoliisi on varoittanut kiinalaisten kiinnostuksesta strategisiin infrastruktuurihankkeisiin.

– Englanniksi tai muilla paikallisilla kielillä pyritään tarjoamaan Kiinan näkökulmaa tukevaa uutisointia, mikä on tietysti mielenkiintoista, kun uutiskenttä on muutenkin murroksessa, Sinkkonen sanoo.

Kutsuja kaikennäköisiin televisiohaastatteluihin

Miksi Suomi ei ole joutunut Ruotsin tavoin Kiinan hampaisiin?

Ruotsi on vaatinut toistuvasti Guin vapauttamista ja puolustanut tälle myönnettyä sananvapauspalkintoa. Kiina on hermostunut Ruotsin toiminnasta, ja Kiinan Ruotsin-suurlähettiläs on pyrkinyt aggressiivisesti puuttumaan ruotsalaismedian uutisointiin. Kiina on myös uhkaillut Ruotsia poikkeuksellisen voimakkaasti muun muassa taloudellisilla sanktioilla.