Kiina määrää tullit, jotka koskevat EU:n sikoja

EU torjuu syytökset polkumyynnistä.

Kiina ottaa ensi keskiviikkona käyttöön väliaikaiset tullit EU-maista tulevalle sianlihalle, ilmoitti maan kauppaministeriö. Tullit vaihtelevat tasoltaan 15,6 prosentista 62,4 prosenttiin.

Kiina syyttää EU-maita sianlihan polkumyynnistä ja aloitti viime vuonna tutkinnan asiasta. EU-komission tiedottaja luonnehti syytöksiä kyseenalaisiksi.

Kiina on maailman suurin sianlihan kuluttaja. Kiinaan tuotiin pelkästään Espanjasta yli 500 miljoonan euron edestä sianlihaa viime vuonna. Ranskasta vietiin etujärjestö Inaporcin tilaston mukaan Kiinaan 115 000 tonnia sianlihaa.

– Kiina on tärkein vientimarkkinamme. Viemme sinne ruhonosia, joita Euroopassa ei käytetä, kuten sorkkia ja korvia, kertoO Inaporcin johtaja Anne Richard.

Richard torjuU polkumyyntisyytökset ja sanoi, että sorkista maksetaan Kiinassa enemmän kuin mitä niistä saisi Euroopassa.

Myös Suomesta on ollut pienimuotoista sianlihan vientiä Kiinaan. Atria aloitti viennin Kiinaan vuonna 2017, ja vuotta myöhemmin viennin aloitti myös HKFoods (tuolloin nimellä HKScan).

Kiinan ja EU:n kauppasuhteissa on ollut jännitteitä viime aikoina. Suhteet kiristyivät, kun EU viime vuonna asetti tulleja kiinalaisille sähköautoille. Kiina torjui syytökset polkumyynnistä ja on iskenyt takaisin määräämällä tulleja EU-maista tulevalle sianlihalle, brandylle ja meijerituotteille.