Von der Leyen ehdottaa tuontitulleja venäläiselle ja valkovenäläiselle viljalle

Tuontitullit on koettu symbolisiksi

Puola, Tshekki sekä Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua olivat yhdessä vedonneet EU-komissioon, että venäläiselle ja valkovenäläiselle viljalle asetettaisiin täysi tuontikielto.



Venäjän maataloustuonti on tähän asti ollut vapautettu EU:n tuontitulleista Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöihin pohjaten.



Uutistoimisto Reutersin mukaan tuonti Venäjältä ja Valko-Venäjältä EU:n alueelle on kuitenkin ollut vähäistä ja ehdotetut tuontitullit on nähty pitkälti symbolisina.



Reutersin mukaan venäläinen maatalouteen ja kauppaan erikoistunut SovEcon-tutkimuslaitos sanoi, että tuontitulleilla ei olisi juurikaan vaikutusta viljakauppaan ja hintoihin, sillä vain kaksi prosenttia Venäjän toimituksista meni Eurooppaan. Poikkeuksena on venäläinen auringonkukkajauho, josta kolmannes vietiin EU:hun.



EU:n viljan ja öljysiementen kokonaistuonti Venäjältä vuosina 2023 ja 2024 oli helmikuun lopulle tultaessa 1,8 miljoonaa tonnia, selviää EU-komission tilastoista. Ukrainan osalta vastaava luku on 19,1 miljoonaa tonnia.