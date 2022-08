Kiina-asiantuntija: Peking ei halua sotaa Taiwanin kanssa vaan keskittyy tulevaan puoluekokoukseen

– Se vaatisi paljon valmisteluja ja sellaisia kyvykkyyksiä sekä joukkojen siirtoja ja muuta, joita tässä ei ole vielä nähty. On epätodennäköistä, että syksyn aikana tällaista tapahtuisi, sanoo tutkimusprofessori Mikael Mattlin Ulkopoliittisesta instituutista.

Hänen mukaansa Kiinan johdossa päähuomio on kiinnittynyt parin kuukauden päästä pidettävään kommunistisen puolueen 20. puoluekokoukseen ja presidentti Xi Jinpingin uudelleenvalintaan. Tästä näkökulmasta Taiwanin kiistojen nouseminen julkisuuteen juuri nyt oli Pekingin näkökulmasta harmillista.

– Varmaan tämä on toiminut ihan hyvänä tilaisuutena harjoituttaa Kansan vapautusarmeijaa ja muuttaa sotilastasapainoa Kiinalle edullisemmaksi, mutta ajankohta on semmoinen, että se sitoo vähän käsiä. Varsinkin kun Yhdysvaltojen edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu tuli julkisuuteen jo keväällä ja siitä tehtiin iso numero, niin se pakotti Kiinan johdon toimimaan, Mattlin sanoo.

Kiinassa on ollut viime aikoina aihetta sisäiseen tyytymättömyyteen muun muassa talousongelmien ja laajojen koronasulkujen takia. Mattlinin mukaan vertaus vuosikymmenien takaiseen tilanteeseen, jossa Argentiinan sotilasjuntta veti huomion pois epäsuosiostaan hyökkäämällä Britannian hallitsemille Falklandin saarille, ei kuitenkaan toimi tässä tapauksessa.

Taiwanin maantiede suosii puolustajaa

Kiina on kiistaton sotilasmahti, mutta myös Taiwan on varustautunut mahdollisen hyökkäyksen varalle. Mattlinin mukaan kaluston määrän ja laadun suhteen saaren asevoimat ovat maailmanmitassa melko vahvat, enemmän kysymysmerkkejä on ollut ilmassa koulutuksen, esimerkiksi vain muutamaan kuukauteen lyhennetyn asepalveluksen, ja puolustustahdon suhteen.