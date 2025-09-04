Kiinan Xi vakuutteli Pohjois-Korean Kimille maiden suhteiden tärkeyttä

LK 4.9.2025 Kinan presidentti Xi Jinping ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un Pekingissä 3. syyskuuta 2025.
Kinan presidentti Xi Jinping ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un Pekingissä keskiviikkona.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 04.09.2025 20:29

MTV UUTISET – STT

Kinan presidentti Xi Jinping on vakuuttanut Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että maiden kahdenvälisillä suhteilla on suuri merkitys Kiinalle.

 Xi Jinping ja Kim Jong-un keskustelivat tänään torstaina lounaan ja teehetken merkeissä Pekingissä. Kim saapui Kiinaan tiistaina seuraamaan sotilasparaatia.

– Olemme valmiita ylläpitämään, vakauttamaan ja kehittämään suhteita. Muuttuipa kansainvälinen tilanne millaiseksi tahansa, asenteemme ei tule muuttumaan, Xi vakuutti.

Kim oli samoilla linjoilla ja vakuutti Pohjois-Korean tukevan Kiinaa ehdoitta kansainvälisissä kysymyksissä, kuten Taiwanin asemassa.

Vakuutteluista huolimatta Kiinan suhde Pohjois-Koreaan ei ole ongelmaton. 

Kiinan uskotaan tukevan eristynyttä diktatuuria sillä ehdolla, ettei Pohjois-Korea aiheuta liikaa alueellista epävakautta, jota Kimin toimet usein aiheuttavat.

