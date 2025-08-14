Kipinät lensivät, kun kone teki hyytävän laskun Taiwanissa

0:43imgKipinät lentävät: Video näyttää hurjan laskeutumisen lentokentällä.
Julkaistu 14.08.2025 13:00
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Taiwanin pääkaupungin Taipein lentokentällä tapahtui pelottava tilanne.

Podul-taifuunin aiheuttamien hirmutuulten myötä  lentokoneet joutuivat kiinittämään erityistä huomiota turvalliseen laskeutumiseen.

Keskiviikkona UPS:n Boeing 747 -rahtikone yritti laskeutumista kentälle kaksi kertaa, mutta joutui palaamaan aina takaisin ilmaan. Lopulta kone laskeutui kentälle voimakkaan tuulen aikana ja rysäytti maakosketuksen jälkeen oikean siiven kiitotien voimalla asfalttiin.

Video näyttää, kuinka siipi kipinöi kovasti töytäisystä. Tilanteesta ei koitunut henkilövahinkoja.

Taifuunin myötä monia lentoja on jouduttu Taiwanissa perumaan.

LentokoneetIlmailualaTaiwanUlkomaat

