Kiina asettaa vastapakotteita Britannialle – syynä kritiikki uiguurivähemmistön kaltoinkohtelusta

Kiina asettaa talouspakotteita yhdeksälle Britannian kansalaiselle ja neljälle organisaatiolle. Joukossa on muun muassa poliitikkoja.

Taustalla on Britannian aiemmin asettamat pakotteet Kiinan kansalaisille ja organisaatioille, Kiinan ulkoministeriö kertoo.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinassa ainakin miljoona uiguuria ja muista pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa heillä teetetään pakkotyötä ja naisia on steriloitu. Esimerkiksi Yhdysvallat on määritellyt Kiinan toimet Xinjiangin uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi.