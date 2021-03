Pakkotyöleirit synnyttivät pakotesodan Kiinan ja EU:n välille: Vastapakotteiden kohteeksi itsekin joutunut Heidi Hautala kertoo, miten pakotteet purevat idänkin jättiläistä

"Kiina ei ole tunnustanut ongelmaa"

Suuri ongelma tällä hetkellä on se, että Kiina ei tunnusta uiguureihin kohdistuneita ihmisoikeusloukkauksia. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ainakin miljoona uiguuria ja muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu pakkotyöleireille. Lisäksi naisia on pakkosterilisoitu. Kiina on kiistänyt, että näin tapahtuisi.