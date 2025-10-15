Sara Sieppi kertoi ystävälleen Sabina Särkälle raskaudestaan heidän yhteisessä podcastissaan.

Somevaikuttaja ja juontaja Sara Sieppi kertoi hiljattain Instagramissa iloisia vauvauutisia. Sieppi & Särkkä -podcastin uusimmassa jaksossa kuullaan tunteikas hetki, jolloin Sara Sieppi kertoo raskaudestaan ystävälleen Sabina Särkälle.

Hän saa Siepiltä kirjekuoressa ensimmäiset ultrakuvat tulevasta vauvasta. Onnesta häkeltynyt Särkkä puhkeaa itkuun ja on onnellinen ystävänsä puolesta.

– Maailman ihanin uutinen. Siis apua Sieppi sun on pakko jatkaa. Liikutuin, olen aivan sanaton, Särkkä saa sanottua liikutukseltaan.

– Sinä, jos joku olet ansainnut tämän onnen. Kaiken tämän jälkeen, Särkkä lisää.

Podcastissa Sara Sieppi kertoo voinnistaan ja siitä, että on neljän keskenmenon jälkeen luottavainen tämän raskauden suhteen. Vauvan laskettu aika on ensi keväänä.

– Koska minulla on keskenmenotaustaa, en ole aiemmin ehtinyt edes nähdä näitä pikkuisia ultraäänessä. Menin ensimmäistä kertaa ultraan 6+2-viikolla todella jännittynein fiiliksin ja vähän sillä tavalla, että onkohan kaikki mennyt hyvin ja mitä on tapahtunut. Lääkäri sanoi, että katso, täällä se on. Olin ihan, että en kestä. Siellä se on ja kaikki on hyvin, Sieppi kertoo liikuttuneena.

Hän sai tietää raskaudestaan kesällä. Kun testi oli positiivinen, ei hän osannut iloita siitä aivan samalla tavalla kuin silloin, kun teki ensimmäisen positiivisen raskaustestin. Taustalla oli pelko jälleen yhdestä keskenmenosta.

– Tällä hetkellä on vahva fiilis siitä, että kaikki menee hyvin. Kun tein testin, olimme kesälomareissussa mieheni kanssa. Se ei ollut mikään spektaakkeli, mitä näkee Tiktokissa, vaan tämä oli kahdenkeskinen asia. Toin testin miehelleni ja hän sanoi, että onpa ihanaa. Molemmilla oli tieto siitä, että kaikkea voi tapahtua, koska on neljä keskenmenoa takana.

Sieppi julkaisi viime sunnuntaina yhdessä kumppaninsa Pyry Soirin kanssa tunteikkaita odotuskuvia Instagramissa.

– Sinua on odotettu, julkaisun saatteessa kirjoitetaan.

Sieppi on kertonut julkisuudessa lapsettomuushaasteistaan ja lukuisista keskenmenoistaan viime vuosina. Sieppi kertoi muun muassa MTV Uutisille haluavansa puhua asiasta avoimesti purkaakseen aiheeseen liittyvää stigmaa.