Valmentaja-somevaikuttaja Ilona Siekkisen ja fysiikkavalmentaja Mikko Niirasen Iisakki-esikoinen kuoli kohtuun ennen synnytystä toukokuussa 2024.

– Olemme toipuneet siitä yllättävän hyvin. Pidän meitä selviytyjinä. Toki suru kulkee mukana, ei siitä pääse koskaan eroon. Emmekä me haluakaan päästä. Hän on meidän esikoisemme ja arkeemme kuuluu se, että käymme haudalla. Nyt käymme myös tyttövauvamme kanssa siellä ja puhumme jo nyt tytöllemme, että sinulla on velipoika, mutta hän ei vaan ole täällä meidän kanssamme, Siekkinen kertoo Huomenta Suomessa 28. syyskuuta.

Niiranen jatkaa, että heillä on aika ennen Iisakkia ja Iisakin jälkeen.

– Haudalla käyminen on ollut iso korjaava kokemus, Niiranen kertoo.

Vauva-arkea Niiranen kuvailee mahtavaksi ja parhaaksi ajaksi, mitä ikinä voi olla. Hän ei ole koskaan tuntenut vastaavanlaista rakkautta.

– En odottanut, että se on tällaista. Odotin enemmän itkua ja väsymystä, mutta olemme handlanneet tosi hyvin kaiken, Niiranen toteaa.

– Meillä on käynyt sillä lailla hyvä tuuri, että meillä on helppo vauva. Hän ei juuri itke ja on hirveän kärsivällinen ja pitkähermoinen. Yölläkin hän ensin itsekseen ähisee ja puhisee, eikä suoraan huuda, kun haluaa ruokaa, Siekkinen jatkaa.

Pariskunta meni naimisiin toukokuussa 2025 ja Milena-tytär syntyi kesäkuussa.

Perheellä on toinen koti Espanjassa, minne he suuntaavatkin heti tulevana maanantaina.

