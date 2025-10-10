Mikkelin Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen sanoo, että joukkue on "raapaissut pintaa". Loistavan alkukauden pelannut joukkue on ennen perjantai-illan kierrosta seitsemäntenä – vastoin kaikkia odotuksia.

Jukurit on on 11 pelatun ottelun jälkeen ottanut kuusi voittoa. Pahnan pohjalle ennakkoon arvioitu nippu on yllättänyt isosti. Etenkin erikoistilannepelaaminen on ollut hurjalla tasolla.

– Olemme pystyneet repimään äärirajoilla. Ollaanko noin hyviä? Saatetaan ollakin. Olemme saaneet revittyä ihan kaiken irti, päävalmentaja Jonne Virtanen sanoo.

MTV Urheilu vieraili Mikkelissä torstaina. Katso Tulosruudun juttu pääkuvan videolta.

Virtanen valmentaa ensimmäistä kokonaista kauttaan SM-liigassa. Käskijänä kokematon "Monsterimonni" muistetaan pitkältä pelaajauraltaan, mutta valmennuskokemusta oli ennen viime kevään Jukurit-komennusta vain Suomi-sarjasta ja Mestiksestä.

Jukureissa Virtanen operoi SM-liigan pienimmillä resursseilla. Jälki on toistaiseksi ollut väkevää.

– Pelaajien täytyy kehittyä. Arjen täytyy olla sellaista, että samat pelaajat ovat parempia loppukaudesta. Resursseista mariseminen on vähän sellaista, että vaihtoehdot on peukku suuhun ja itkeä elämän kovuutta, tai sitten yritetään tehdä kovin töitä. Ei ole peukku mennyt vielä suuhun, Virtanen värittelee.

Minkälaisena valmentajana Virtanen itseään pitää? Ainakin rehellisenä, se tulee suusta ensimmäisenä.

– Reilu ja aika intohimoinen. Myös nuori, että kyllä tässä tulee virheitäkin tehtyä. Koitan pirusti oppia.

Virtanen kertoo saaneensa lyhyen valmennusuransa aikana epäilijöitä kintereilleen.

– Se on ihan perusteltua, koska valmennusura on lyhyt. Liigan päävalmentajaksi ei ole kyllä yhtä reittiä.

Ketkä ovat epäilleet?

– Ei nimiä. Se on ihan hyvä, annetaan sen vain olla niin.

Turkulaislähtöinen kiekkomies mielletään helposti ulkoa käsin jonkinlaiseksi "pumppaajaksi" ja tsemppariksi. Virtanen kuitenkin korostaa taktisen osaamisen tärkeyttä. Pelkällä pelaajien rintapanssarin tamppaamisella ei pärjää.

– Täällä on ihan joka kerta vastassa hyvin valmennettu joukkue. Kaikilla on tässä peli. Jollain erilainen ajatus. Vahvuuksia on erilaisia. Ei tässä nyt tulla ja tsempata vain. Ei tällä tasolla. Minulta tulee punainen lanka, jota yhdessä muokkaamme. Ei nyt ainakaan vielä olla ihan jaloissa oltu.

Virtanen on kertonut aiemmin julkisuudessa päihdeongelmistaan. Tällä hetkellä tilanne on vakaa, ja elämä maistuu raittiina.

– Sitä aika kauan sumussa kulki. Nyt näkee vähän kirkkaammin.

– Voin ensimmäistä kertaa elämässä sanoa, että olen lyönyt all in. Sitähän se vaatii. Ei tämä aina hirveän kevyttä ja kivaa ole.

Ensimmäistä kertaa kaikki pelissä? Se on voimakkaasti sanottu urheilijalta, joka kuitenkin pelasi omalla urallaan yli 700 SM-liigaottelua. Raitistumisen merkitys on luonnollisesti valtava.

Virtasen Jukurit kohtaa perjantai-iltana Oulun Kärpät.