Olli Jokinen saanut Jukurit taas loistamaan – myöntää viime kautta varjostaneet ongelmat: "Minulla oli vaikeuksia"

– Tässä on ollut hyvä jatkumo kahdelta edelliseltä kaudelta. Pyritään kehittämään pelaajia. Arki on meille kaikki kaikessa, päävalmentaja Olli Jokinen tiivistää.

Kun Liigan runkosarja on noin puolivälissä, Jokisen valmentama joukkue on mainioissa asemissa. 28 pelatun ottelun jälkeen Jukurit on napsinut pisteitä neljänneksi eniten pelattuja otteluita kohden. Edellä ovat vain Tappara, Ilves ja HIFK.